Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента

Офис Президента заявляет, что Украина находится на грани второй волны коронавируса, которая ожидалась в октябре-ноябре.

Об этом говорится в сообщении на сайте Прензидента, передают Українськi Новини.

"На традиционном селекторном совещании глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан. Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны", - сказано в нем.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость усиления информирования населения о противодействии распространению COVID-19, а также призвал граждан внимательнее относиться к мерам личной безопасности и карантинным правилам.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал он.

В ходе совещания главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак доложил Президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения операции объединенных сил соблюдается.

"Отдельно главнокомандующий ВСУ акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", прикрываясь карантинными мерами, опять не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ, однако в то же время в "Новотроицком" дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

В свою очередь председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил Зеленскому о ситуации с предотвращением перегруза дорог.

"Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов. В такую ​​жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал ситуацию с перегрузом фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил главу государства, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 732 до 87 872.

Кроме того, в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест.