подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 августа 2020, пятница, 16:42 228
Общество 2020-08-14T16:42:01+03:00
Українські Новини
Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента

Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента

Валерия Драгомирова
Офис Президента Украины, коронавирус в Украине, Вторая волна коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Офис Президента заявляет, что Украина находится на грани второй волны коронавируса, которая ожидалась в октябре-ноябре

Об этом говорится в сообщении на сайте Прензидента, передают Українськi Новини.

"На традиционном селекторном совещании глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1 732 граждан. Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны", - сказано в нем.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость усиления информирования населения о противодействии распространению COVID-19, а также призвал граждан внимательнее относиться к мерам личной безопасности и карантинным правилам.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал он.

В ходе совещания главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак доложил Президенту, что режим тишины на линии разграничения в зоне проведения операции объединенных сил соблюдается.

"Отдельно главнокомандующий ВСУ акцентировал внимание на том, что вчера боевики на КПВВ "Станица Луганская", прикрываясь карантинными мерами, опять не пропустили миссию наблюдателей СММ ОБСЕ, однако в то же время в "Новотроицком" дали разрешение на перевозку гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста", - сказано в сообщении.

В свою очередь председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил Зеленскому о ситуации с предотвращением перегруза дорог.

"Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов. В такую ​​жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал ситуацию с перегрузом фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил главу государства, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Как сообщали Українськi Новини, 13 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 732 до 87 872. 

Кроме того, в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовили 10,2 тыс. мест. 

Больше новостей о: Офис Президента Украины коронавирус в Украине Вторая волна коронавируса

Во 2-м квартале ВВП уменьшился на 11,4%
В Киевской области падает заболеваемость COVID-19, а смертность - растет
Новости
Нардеп Качура потребовал распустить общественный совет при Минюсте за антиконституционное решение запретить Партию Шария 16:51
Скрин с видео на ФБ-аккаунте Виталия Кличко
Мэр Кличко показал видео строительства метро на Виноградарь 16:48
Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" озвучит территорию заповедника до 29 сентября 16:44
Украина находится на грани второй волны коронавируса, — Офис Президента 16:42
На спецплощадке "Ивано-Франковскгаз" провел испытания газораспределительной системы водородом 16:35 Пресс-релиз
больше новостей
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
Повышение будет постепенным. В Минсоцполитики рассказали, как будет меняться пенсия в 2020-2021 годах 05:30
На Прикарпатье нашествие гадюк. Что делать при укусе 19:57
больше новостей
Пять лет в режиме ожидания: как НАБУ снижает уровень доверия к власти 17:30 Пресс-релиз
Двигатели "Мотор Сичи" сегодня не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — Евгений Трескунов 18:19
Госдача, на которую перебрался Зеленский, обходится бюджету в 3,5 млн грн., — Офис Президента 10:06
Дом Порошенко. Фото:
Ухоженная территория и личный пляж. СМИ показали поместье Порошенко под Киевом 12:51
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Кировоградской области
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса: двое погибших, много пострадавших 09:19
больше новостей
Кабмин расширил список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok