Украина на карантине 171-й день. Какие ограничения действуют

В то время, как на месяц запретили въезд в Украину иностранцам, сегодня начался 171-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 26 августа было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.

До этой даты осталось 64 дня.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19 вводится ограничение въезда иностранцев на территорию государства с 00:00 ч 28 августа по 00:00 ч 28 сентября.

С 00:00 28 августа 2020 возобновляется работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя и выезда из нее.

Иностранцы и лица без гражданства , прибывая на территорию Украины через КПП в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенный после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине до ноября продлили карантин.

За время карантина изменился рынок труда. Многие компании отправили своих сотрудников по домам, чтобы те работали удаленно, насколько это возможно.

Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса.

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