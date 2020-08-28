"Забытые". В прокат выходит фильм-открытие кинофестиваля "Молодость"

Драма "Забытые" Дарьи Онищенко выходит в украинский прокат 3 сентября. Украинская премьера ленты состоялась на открытии Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Об этом сообщает Українськім Новинам пресс-служба "Артхаус Трафик".

История любви тех, кто не забыл кем является на самом деле, и о ком не имеем права забыть мы. Когда война разрушает все вокруг: узнаваемые пейзажи, знакомых людей, привычную жизнь – остается сжать кулаки и не дать разрушить себя. Эта борьба объединила учительницу Нину и семнадцатилетнего Андрея. Страсть, вспыхнувшая между ними – единственное оружие против всего безумия, которое происходит вокруг. События фильма – это не только хроники настоящего, это актуальная попытка разобраться в том, на что способна любовь.

Важной частью ленты является видеоперформанс Марии Куликовской. Мария собственноручно расстреляла 6 фигур-слепков, созданных в процессе снятия форм с тела художницы, и отлитых в баллистическом мыле, и сыграла роль пропагандистской журналистки. Эта сцена воспроизводит реальные события, которые произошли в 2014 году со скульптурами художницы на территории захваченного боевиками так называемой "ДНР" арт-центра современного искусства "Изоляция" в Донецке. Работы были использованы как мишени и расстреляны для визуализации того, что "будет с теми, кто не согласен с моралью и принципами Д/ЛНР".

Мировая премьера "Забытых" состоялась на Варшавском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы "1-2", где фильм был отмечен Специальной премией жюри. Также проект ленты был представлен в рамках секции Work-in-progress Одесского международного кинофестиваля, где получил приз от Украинского Института как проект с самым большим международным потенциалом.

Фильм снят в копродукции Украины и Швейцарии, при поддержке Министерства культуры Украины и Федерального управления культуры Швейцарии.

Предыдущая дебютная лента Дарьи Онищенко "Истальгия" получила признание на международных кинофестивалях и множество призов, вышла в широкий кинопрокат, а также была одной из первых копродукцийних работ в Украине, которая сделана в соответствии с Европейской Копродукционной Конвенцией.

Драма "Забытые" выходит в широкий украинский прокат 3 сентября. Проект "Доступное кино" подготовил версию официального трейлера ленты со звукоописанием и развернутыми субтитрами, а с помощью специальных приложений Earcatch и Subcatch для смартфонов, зрители с нарушением зрения и слуха смогут посмотреть фильм в кинотеатрах.

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Как сообщали Українські новини, из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах.

Также Сенцов получит из госбюджета $1 млн, чтобы снять свой второй фильм.

"Молодость" — одно из мероприятий, куда можно сходить в последние выходные лета.

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