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  • "Забуті". У прокат виходить фільм-відкриття кінофестивалю "Молодість"
28 серпня 2020, пʼятниця, 23:04 6
Lifestyle 2020-08-29T00:15:01+03:00
Українські Новини
"Забуті". У прокат виходить фільм-відкриття кінофестивалю "Молодість"

"Забуті". У прокат виходить фільм-відкриття кінофестивалю "Молодість"

Кира Молчанова
Фестиваль, Кіно, Кінофестиваль, Прем'єра фільму
"Забуті". Скріншот відео

Драма "Забуті" Дар'ї Онищенко виходить в український прокат 3 вересня. Українська прем'єра стрічки відбулася на відкритті Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість".

Про це повідомляє Українським Новинам пресслужба "Артхаус Трафік".

Історія любові тих, хто не забув, ким є насправді, і про кого не маємо права забути ми. Коли війна руйнує все навколо: впізнавані пейзажі, знайомих людей, звичне життя - залишається стиснути кулаки і не дати зруйнувати себе. Ця боротьба об'єднала вчительку Ніну і сімнадцятирічного Андрія. Пристрасть, що спалахнула між ними - єдина зброя проти всього божевілля, яке відбувається навколо. Події фільму - це не тільки хроніки сьогодення, це актуальна спроба розібратися в тому, на що здатна любов.

Важною частиною стрічки є відеоперформанс Марії Куликовської. Марія власноруч розстріляла 6 фігур-зліпків, створених у процесі зняття форм з тіла художниці і зіграла роль пропагандистської журналістки. Ця сцена відтворює реальні події, які відбулися у 2014 році зі скульптурами художниці на території захопленого бойовиками так званої "ДНР" артцентру сучасного мистецтва "Ізоляція" в Донецьку. Роботи були використані як мішені і розстріляні для візуалізації того, що "буде з тими, хто не згоден з мораллю і принципами Д/ЛНР".

Світова прем'єра "Забутих" відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми "1-2", де фільм був відзначений Спеціальною премією журі. Також проєкт стрічки був представлений в рамках секції Work-in-progress Одеського міжнародного кінофестивалю, де отримав приз від Українського Інституту як проєкт з найбільшим міжнародним потенціалом. Фільм знятий у копродукції України і Швейцарії, за підтримки Міністерства культури України та Федерального управління культури Швейцарії. Попередня дебютна стрічка Дар'ї Онищенко "Істальгія" отримала визнання на міжнародних кінофестивалях і безліч призів, вийшла в широкий кінопрокат, а також була однією з перших копродукційних робіт в Україні, яка зроблена відповідно до Європейської Копродукційної Конвенції.

Драма "Забуті" виходить у широкий український прокат 3 вересня. Проєкт "Доступне кіно" підготував версію офіційного трейлера стрічки зі звукописом і розгорнутими субтитрами, а за допомогою спеціальних додатків Earcatch і Subcatch для смартфонів, глядачі з порушенням зору і слуху зможуть подивитися фільм у кінотеатрах.

Як повідомляли Українські Новини, через Жан-Клода Ван Дамма обмежать рух на київських дорогах.

Також Сенцов отримає з держбюджету $ 1 млн, щоб зняти свій другий фільм.

"Молодість" - один із заходів, куди можна сходити в останні вихідні літа.

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