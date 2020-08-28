Куда пойти и как провести последние выходные лета. Афиша мероприятий

В Киеве на этих выходных пройдет также и фестиваль сыра и вина. Фото: pixabay

В Киеве на этих выходных пройдет также и фестиваль сыра и вина. Фото: pixabay

Вслед за выходными на День Независимости Украины , в последние выходные лета, 29-30 августа, в Киеве пройдет несколько разнообразных мероприятий.. Українські Новини собрали афишу событий, которая поможет решить, куда сходить на этих выходных.

29-30 августа в самом сердце Киева, в галерее LAVRA, пройдет четырнадцатый по счету фестиваль вина и сыра Kyiv Food and Wine Festival.

На фестиваль приглашены лучшие виноделы с винами нового сезона, новые семейные винодельни, сыровары со всех регионов Украины и школа вина. Также на фестивале будет музыкальная локация с джазом.

Организаторы обещают, что на событии будут соблюдаться все карантинные рекомендации МОЗ.

29-30 августа также состоится школьный маркет от самой большой платформы украинских брендов "Всі. Свої".

В магазине на улице Десятинной, 12 можно будет приобрести товары лучших украинских производителей школьной и спортивной форм, обуви, рюкзаков, школьных принадлежностей и всего, что необходимо школьникам и их родителям в преддверии 1 сентября.

Маркет проходит с 10:00 до 20:00. Вход свободный.

Также в Киеве на этих выходных завершится 49-ый Киевский международный кинофестиваль "Молодость". В программе кинофестиваля около 250 картин режиссеров из разных стран. Основными площадками фестиваля в этом году являются кинотеатр "Жовтень" на Подоле и Дом кино.

Еще одна локация находится прямо под открытым небом – возле Арки дружбы народов (на этой локации кинопоказы бесплатные). Также там 30 августа пройдет церемония закрытия кинофестиваля.

Продолжает свою работу также и летний кинотеатр в парке Шевченко "Киновернисаж под открытым небом". С афишей кинотеатра можно ознакомиться на странице организаторов в Facebook.

30 августа на Софийской площади в Киеве состоится самый масштабный open-air гранд-концерт "Звезды мировой оперы". В программе произведения: Моцарта, Доницетти, Гуно, Масканьи, Верди, Россини, Бизе, Оффенбаха, Лысенко.

Знаменитая скрипачка Богдана Пивненко исполнит легендарную "Мелодию" Мирослава Скорика.

Участники: Людмила Монастырская, сопрано, Валентина Плужникова, меццо-сопрано, Ольга Кульчинская, сопрано, Валентин Дитюк, тенор, Андрей Бондаренко, лирический баритон, Евгений Орлов, бас.

Кроме того, 30 августа киевская группа Ptakh_Jung, которая играет в собственном стиле "электронный импрессионизм", в рамках своей инициативы "Гастролі по районах", отыграет концерт в Ирпенском городском парке им. Правика.

Кроме концертной деятельности, дует пишет музыку для кино, современного театра, балета и арт-перформансов.

Начало в 18:00. Вход бесплатный.

Также, 29 августа, в 6-ю годовщину Иловайской трагедии и в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в Киеве проведут несколько мероприятий.

Так, в 09:00 в Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины (проспект Воздухофлотский, 6, на территории Минобороны) состоятся мероприятия, посвященные памяти 223 воинов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

В 10:00 торжественные мероприятия продолжатся у Стены памяти на площади у Михайловского Златоверхого собора.

Здесь будет объявлена ​​общенациональная минута молчания в память о защитниках Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

После этого состоится открытие Арт-проекта "Живая память", посвященного памяти погибших в российско-украинской войне – PLUS 1.

В основе проекта – экспозиция в честь украинских военных, погибших в российско-украинской войне на Донбассе и в Крыму в 2014-2018 годах и их семей.

"Плюс один" означает еще один украинец, еще один боец, еще один отец, еще один человек, еще один певец, еще одна сестра, еще один друг, еще один брат, еще один доброволец, еще один ответ российской пропаганде.

В 12:00 состоится общегосударственная поминальная панихида по погибшим.

К участникам мероприятия обратится предстоятель Православной церкви Украины, Блаженнейший митрополит Епифаний.

В 13:00 запланировано возложение цветов к Стене памяти.

В 14:00, после завершения мемориального мероприятия, начнется концерт-реквием с участием муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Л.Ревуцкого.

В 14:40 – Тематическая программа от участников боевых действий, авторов-исполнителей собственных песен, "Песни рожденные в АТО".

В 17:00 – Выступление заслуженного ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Место проведения: просп. Воздухофлотский, 6.

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