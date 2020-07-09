Сенцов получит из госбюджета $1 млн, чтобы снять свой второй фильм

Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получит из государственного бюджета 1 миллион долларов, чтобы снять свой второй фильм "Носорог", который ранее выиграл конкурс на финансовую поддержку от Польского киноинститута. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Верховная Рада поддержала предоставление финансирования из госбюджета съемки фильма "Носорог".

Фильм "Носорог" получит финансирование из госбюджета. Скриншот Facebook/Oleg Sentsov

Со слов Сенцова, фильм выиграл питчинг Госкино еще в 2012 году.

"Ни у кого из экспертов не возникло сомнений по поддержке этого долгожданного проекта, единственное, нужно было найти правильное юридическое решение. И так как этот фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии, то такое решение было сегодня найдено. Я очень рад, что смогу, наконец, начать снимать кино", – говорится в сообщении.

Также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добавил, что на съемки фильма из госбюджета выделят 25 миллионов гривен.

Ранее Українські Новини сообщали, Олег Сенцов назвал дело против бывшего Президента Петра Порошенко, политической расправой и большой ошибкой Зеленского.

Также украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что не планирует идти в политику или создавать какую-то партию.