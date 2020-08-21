подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 августа 2020, пятница, 07:00 21
Общество 2020-08-21T07:00:01+03:00
Українські Новини
Завтра в Киеве открывается кинофестиваль "Молодость". В этом году синефилов ждет два нововведения

Завтра в Киеве открывается кинофестиваль "Молодость". В этом году синефилов ждет два нововведения

Александр Савич
Киев, Кино, Кинофестиваль, Молодость, Показ фильма
Киевский международный кинофестиваль
Киевский международный кинофестиваль "Молодость". Фото: facebook/molodistkiff

Вслед за информацией о том, что украинский фильм "Атлантида" стал претендентом на номинацию "европейского Оскара", стало известно о нововведениях проведения Киевского международного кинофестиваля “Молодость” который состоится в Киеве с 22 по 30 августа. Об этом сообщают организаторы фестиваля на официальном сайте "Молодости".

В этом году кинофестиваль "Молодость" состоится в Киеве уже в 49-ый раз. Впервые в истории фестиваль пройдет в августе.

Первым серьезным нововведением является появление фестивальных абонементов, которые позволят посещать все показы в рамках фестиваля.

На "Молодости" в этом году будет 3 категории абонементов:

  • "Студенты" (бесплатный абонемент для студентов, который дает возможность посещать киносеансы, вечеринки фестиваля и мастер-классы);
  • "Синефилы" (абонемент стоимостью 600 гривен, который позволит посещать киносеансы и вечеринки фестиваля);
  • "Индустрия" (абонемент стоимостью 800 гривен, который позволяет не только посещать киносеансы и вечеринки, но и присутствовать на мастер-классах фестиваля).

"Мы хотим упростить доступ к фильмам как посетителям, которые уже давно с фестивалем, так и тем, кто только начинает свой зрительский путь. К тому же, это хорошая возможность сэкономить для тех, кто спланировал себе насыщенное расписание и желает как можно ближе познакомиться с молодым кино", – объясняют свое решение о создании фестивальных абонементов организаторы.

Посещать показы фестиваля можно и без абонемента – достаточно купить билет на выбранный вами сеанс.

Кроме абонементов, в этом году "Молодость" порадует синефилов еще одним нововведением. Фильмы, демонстрируемые в рамках кинофестиваля в 4 программах, можно будет посмотреть онлайн через сайт фестиваля, и сделать это бесплатно. Таким образом к фестивалю могут присоединиться люди, живущие в других регионах Украины, и даже в других странах.

В этом году в рамках фестиваля можно будет посмотреть около 250 фильмов режиссеров из разных стран мира.

Основными площадками фестиваля станут кинотеатр "Жовтень" на Подоле и Дом кино. 

Еще одна локация находится прямо под открытым небом – возле Арки дружбы народов (на этой локации показы будут бесплатными). Также там пройдут церемонии открытия и закрытия кинофестиваля.

С программой кинофестиваля можно ознакомиться на официальном сайте "Молодости".

Как сообщали Українські новини, из-за Жан-Клода Ван Дамма ограничат движение на киевских дорогах.

Также Сенцов получит из госбюджета $1 млн, чтобы снять свой второй фильм.

Больше новостей о: Киев Кино Кинофестиваль Молодость Показ фильма

В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуируют п...
Netflix снимет в Украине боевик о политических инт...
В киевском парке Шевченко открылся "Киновернисаж п...
Рада хочет снизить возраст молодежи до 29 лет: мол...
14 регионов перешли в "красную зону", Киев остался в "желтой"
Один из районов Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" с 24 августа
Новости
Сегодня после ремонта открывается киевский фуникулер 07:00
Завтра в Киеве открывается кинофестиваль "Молодость". В этом году синефилов ждет два нововведения 07:00
В Минобразования рассказали, как будут работать школьные столовые с 1 сентября 06:30
Пенсии повысят 1,5 миллионам украинцев уже с 1 сентября: в Минсоцполитики раскрыли подробности 06:15 Инфографика
Что делать учителю, если у ученика симптомы COVID-19. Опубликована инструкция 06:00 Инфографика
больше новостей
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
В Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса 09:30
больше новостей
Бабушка сироты, которого НОТУ "сняла" с Евровидения, рассказала о спонсорах его клипов 11:00
Генпродюсер "Суспильного" назвал 12-летнего сироту, которого не пустил на конкурс, "оружием в руках врага" 11:23
Хищения на Шосткинском заводе "Звезда": коллектив обвинил Ирину Верещук в бездействии 12:55
Платежки за газ могут вырасти втрое, но не для всех. Кто заплатит больше 05:30
Первоклассники должны пройти медосмотр перед началом учебного года, — Ляшко 13:07
больше новостей
Перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok