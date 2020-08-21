Завтра в Киеве открывается кинофестиваль "Молодость". В этом году синефилов ждет два нововведения

В этом году кинофестиваль "Молодость" состоится в Киеве уже в 49-ый раз. Впервые в истории фестиваль пройдет в августе.

Первым серьезным нововведением является появление фестивальных абонементов, которые позволят посещать все показы в рамках фестиваля.

На "Молодости" в этом году будет 3 категории абонементов:

"Студенты" (бесплатный абонемент для студентов, который дает возможность посещать киносеансы, вечеринки фестиваля и мастер-классы);

"Синефилы" (абонемент стоимостью 600 гривен, который позволит посещать киносеансы и вечеринки фестиваля);

"Индустрия" (абонемент стоимостью 800 гривен, который позволяет не только посещать киносеансы и вечеринки, но и присутствовать на мастер-классах фестиваля).

"Мы хотим упростить доступ к фильмам как посетителям, которые уже давно с фестивалем, так и тем, кто только начинает свой зрительский путь. К тому же, это хорошая возможность сэкономить для тех, кто спланировал себе насыщенное расписание и желает как можно ближе познакомиться с молодым кино", – объясняют свое решение о создании фестивальных абонементов организаторы.

Посещать показы фестиваля можно и без абонемента – достаточно купить билет на выбранный вами сеанс.

Кроме абонементов, в этом году "Молодость" порадует синефилов еще одним нововведением. Фильмы, демонстрируемые в рамках кинофестиваля в 4 программах, можно будет посмотреть онлайн через сайт фестиваля, и сделать это бесплатно. Таким образом к фестивалю могут присоединиться люди, живущие в других регионах Украины, и даже в других странах.

В этом году в рамках фестиваля можно будет посмотреть около 250 фильмов режиссеров из разных стран мира.

Основными площадками фестиваля станут кинотеатр "Жовтень" на Подоле и Дом кино.

Еще одна локация находится прямо под открытым небом – возле Арки дружбы народов (на этой локации показы будут бесплатными). Также там пройдут церемонии открытия и закрытия кинофестиваля.

С программой кинофестиваля можно ознакомиться на официальном сайте "Молодости".

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