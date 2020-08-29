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  • Умеренный рост доллара к гривне. Аналитик рассказал, каким будет курс в начале сентября
29 августа 2020, суббота, 05:30 38
Экономика 2020-08-29T07:15:02+03:00
Українські Новини
Умеренный рост доллара к гривне. Аналитик рассказал, каким будет курс в начале сентября

Умеренный рост доллара к гривне. Аналитик рассказал, каким будет курс в начале сентября

Валерия Драгомирова
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Курс доллара
Курс доллара

В то время, как эксперт дала прогноз курса доллара осенью, в Украине курс доллара за первую неделю сентября подорожает с 27,4 до 27,6 грн/$.

Об этом Obozrevatel рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – рассказывает эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).

Как сообщали Українські Новини, после четырехнедельного падения доллар в обменниках начал расти

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD.

Также аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса. 

Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара

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