Умеренный рост доллара к гривне. Аналитик рассказал, каким будет курс в начале сентября

В то время, как эксперт дала прогноз курса доллара осенью, в Украине курс доллара за первую неделю сентября подорожает с 27,4 до 27,6 грн/$.

Об этом Obozrevatel рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.



"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн", – рассказывает эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,5%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,32 грн до 27,46 грн (+0,5%).



Как сообщали Українські Новини, после четырехнедельного падения доллар в обменниках начал расти.



Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30. Пока Марченко не видит предпосылок для достижения курса в Украине по 30 UAH/USD.



Также аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса.



Кроме того, как пандемия COVID-19 отразится на курсе доллара.

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