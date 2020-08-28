После четырехнедельного падения доллар в обменниках начал расти

С 21 по 28 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD после четырехнедельного падения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 6,27 коп. до 32,1280 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,83 коп. до 32,6857 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 28 августа 27,3521 27,6174 32,1280 32,6857 3,3300 3,7800 По сравнению с 21 августа 0,1095 0,0736 0,0627 0,0383 -0,0300 -0,0800

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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