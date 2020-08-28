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28 августа 2020, пятница, 11:12 20
Финансы 2020-08-28T11:17:33+03:00
Українські Новини
После четырехнедельного падения доллар в обменниках начал расти

После четырехнедельного падения доллар в обменниках начал расти

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара начал повышаться
Курс доллара начал повышаться

С 21 по 28 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD после четырехнедельного падения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 6,27 коп. до 32,1280 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,83 коп. до 32,6857 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 28 августа

27,3521

27,6174

32,1280

32,6857

3,3300

3,7800

По сравнению с 21 августа

0,1095

0,0736

0,0627

0,0383

-0,0300

-0,0800

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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