Завтра на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение

Вслед за ограничением движения на улице Братиславской в Киеве до 1 октября, стало известно о частичном ограничении движения на Кольцевой дороге в Киеве завтра, 29 августа. Об этом сообщает КГГА. Движение будет частично ограничено с 08:00 до 21:00. "Дорожники продолжают текущий ремонт участков Кольцевой дороги, которые передали на баланс города. Так, в течение субботы работы будут вестись на участке от Одесской площади до ул. А. Жураковского и в обратном направлении", – сообщают в КГГА. Схема частичного ограничения движения на Кольцевой дороге в Киеве 29 августа. Карта: КГГА Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт дороги, приносит извинения за временные неудобства. Как сообщали Українські новини, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности. Кроме того, в Киеве частично ограничили движение на Южном мосту почти на два месяца. Также пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, разбил 5 машин в центре Киева.