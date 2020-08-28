Завтра на Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение

Движение будет частично ограничено с 08:00 до 21:00.

"Дорожники продолжают текущий ремонт участков Кольцевой дороги, которые передали на баланс города. Так, в течение субботы работы будут вестись на участке от Одесской площади до ул. А. Жураковского и в обратном направлении", – сообщают в КГГА.

Схема частичного ограничения движения на Кольцевой дороге в Киеве 29 августа. Карта: КГГА

Коммунальная Корпорация "Киевавтодор", которая осуществляет ремонт дороги, приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщали Українські новини, с 1 августа по 25 сентября в Киеве ограничили движение на пересечении Днепровской набережной и проспекта Соборности.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение на Южном мосту почти на два месяца.

Также пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, разбил 5 машин в центре Киева.

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