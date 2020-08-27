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27 августа 2020, четверг, 15:39 37
Силовые структуры 2020-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
Госпогранслужба опровергает задержание прибывших в "Борисполь" граждан Израиля

Госпогранслужба опровергает задержание прибывших в "Борисполь" граждан Израиля

Надежда Комендантова
Госпогранслужба, Хасиды, Паломники, Рош Ха-Шана, Хасиды в Украине
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба

Пограничники не пустили в Украину часть граждан Израиля, которые прибыли в аэропорт "Борисполь" в среду, в то время как ранее СМИ Израиля сообщили, что они были задержаны. 

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Части граждан Израиля отказали во въезде, часть пустили", - сказал он.

Демченко опроверг информацию, о том, что более 100 граждан Израиля были задержаны.

"Информация о задержании не соответствует действительности. Пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы Украины", - сказал он.

Он подчеркнул, что кроме документов, дающих право пересечь границу, иностранцы также должны четко сообщить цель поездки в страну, и если они не могут доказать цель своего путешествия в Украину, таким иностранцам может быть отказано во въезде на территорию Украины.

Это касается всех иностранцев, включая и граждан Израиля.

По данным израильских СМИ, 26 августа в киевском аэропорту "Борисполь" задержали 116 граждан Израиля, 12 из которых отказали во въезде в страну, поскольку они не смогли должным образом объяснить цель своего визита.

Как сообщали Українські новини, Израиль просил запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

Также ранее Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана.

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