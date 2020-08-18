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18 августа 2020, вторник, 18:16 121
Внешняя политика 2020-08-18T18:16:21+03:00
Українські Новини
Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от поездки в Умань в честь Рош Ха-Шана

Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от поездки в Умань в честь Рош Ха-Шана

Валерия Драгомирова
Умань, Хасиды, Рош Ха-Шана, Украина-Израиль
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба
Паломники-хасиды. Фото: Госпогранслужба

Украина и Израиль просят хасидов воздержаться от посещения Умани (Черкасская область) в честь празднования Рош Ха-Шана.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и Израиля, опубликованном на сайте правительства, передают Українськi Новини.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош Ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации", - говорится в нем.

По инициативе Президента Владимира Зеленского Рош Ха-Шана приобрел в Украине статус национального праздника.

В то же время в этом году эпидемическая ситуация во всем мире не позволяет традиционно отметить этот праздник.

В заявлении отмечается, что для тех, кто все-таки решил посетить Умань, правительство напоминает, что карантин в Украине распространяется на все публичные мероприятия и должен строго соблюдаться.

Как сообщали Українськi Новини, 17 августа Кабинет Министров поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана.


Кроме того, мэр Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезд на территорию города в случае массового приезда хасидов на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году.

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