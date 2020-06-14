Первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о даче 6 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и САП задержали первого замначальника Управления Налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

Тем временем, Burisma Group отрицает свою причастность к событиям, указанным в сообщениях правоохранительных органов и СМИ.