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  • Первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку
14 июня 2020, воскресенье, 19:49 539
Политика 2020-06-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
Первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку

Первого замглавы налоговой Киева отстранили от обязанностей за рекордную взятку

Надежда Комендантова
Артем Сытник, Назар Холодницкий, Отстранение от исполнения обязанностей, Взятка, Николай Ильяшенко
Задержание Николая Ильяшенко Фото: facebook.com/geo.ya.1
Задержание Николая Ильяшенко Фото: facebook.com/geo.ya.1

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о даче 6 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и САП задержали первого замначальника Управления Налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц бывшего министра экологии Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки руководителям САП и НАБУ Назару Холодницкому и Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в г. Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года.

Тем временем, Burisma Group отрицает свою причастность к событиям, указанным в сообщениях правоохранительных органов и СМИ.

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