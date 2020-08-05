Станцию метро "Вокзальная" могут закрывать на вход в час пик из-за ремонта эскалатора

В то время, как киевский фуникулер закрыли на ремонт до конца лета, на станции метро "Вокзальная" в Киеве возможны ограничения на вход в часы пик с 6 по 26 августа в связи с ремонтом эскалатора.

Об этом говорится в сообщении Киевской государственной городской администрации (КГГА) в Telegram.



Сообщается, что в августе продлится внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов, работающего на станции.



"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - сказано в нем.



В метрополитене просят прощение за неудобства и призывают соблюдать правила безопасности.



Как сообщали Українські Новини, из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами.



Ранее возле метро "Шулявская" в Киеве произошел взрыв. В урне взорвалось неизвестное устройство. Взрыв повредил окна станции, также был один пострадавший.



Тем временем Киев намерен обустроить пешеходную зону с фонтаном возле станции метро "Арсенальная".