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05 августа 2020, среда, 15:09 21
Общество 2020-08-05T15:15:01+03:00
Українські Новини
Станцию метро "Вокзальная" могут закрывать на вход в час пик из-за ремонта эскалатора

Станцию метро "Вокзальная" могут закрывать на вход в час пик из-за ремонта эскалатора

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Киевский метрополитен, Метро Вокзальная, Ремонт эскалатора
Эскалаторы на метро
Эскалаторы на метро "Вокзальная"

В то время, как киевский фуникулер закрыли на ремонт до конца лета, на станции метро "Вокзальная" в Киеве возможны ограничения на вход в часы пик с 6 по 26 августа в связи с ремонтом эскалатора. 

Об этом говорится в сообщении Киевской государственной городской администрации (КГГА) в Telegram

Сообщается, что в августе продлится внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов, работающего на станции.

"Такой механизм позволит вывезти пассажиров, прибывших на станцию, и избежать скопления людей на платформе из соображений безопасности", - сказано в нем. 

В метрополитене просят прощение за неудобства и призывают соблюдать правила безопасности.

Как сообщали Українські Новини, из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами. 

Ранее возле метро "Шулявская" в Киеве произошел взрыв. В урне взорвалось неизвестное устройство. Взрыв повредил окна станции, также был один пострадавший. 

Тем временем Киев намерен обустроить пешеходную зону с фонтаном возле станции метро "Арсенальная". 

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