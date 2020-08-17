Еще на шести станциях киевского метрополитена появился 4G

Мобильные операторы компании "Киевстар", "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина") и lifecell (ранее "Астелит") запустили 4G-интернет еще на 6 станциях киевского метрополитена.

Об этом говорится в совместном сообщении мобильных операторов, передают Українські Новини.

"Теперь мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: "Университет", "Театральная", "Контрактовая площадь"и Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" и "Золотые Ворота". Всего же 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных. Запуск 4G в метро происходит поэтапно. До конца августа мобильные операторы вместе с партнером - компанией Huawei - планируют запустить 4G еще на 7 станциях: "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Дворец Украина" и "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская". А все станции метро - до конца этого года", - говорится в сообщении.

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях вместе абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета.

Как сообщали Українськi Новини, в начале июля "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell запустили 4G на 8 станциях киевского метрополитена.

В начале марта 4G был запущен на станции киевского метрополитена "Академгородок".

Тем временем ученые проверили, как 4G и 5G влияет на организм.

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