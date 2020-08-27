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27 августа 2020, четверг, 10:30 225
Экономика 2020-08-27T10:30:18+03:00
Українські Новини
Доллар и евро подскочили. Курс валют на 27 августа

Доллар и евро подскочили. Курс валют на 27 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 августа на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,56 коп. до 32,0370 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,83 коп. до 32,5706 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,3064 27,6024 32,0370 32,5706 3,31 3,78
Максимальный 27,4100 27,8000 32,2500 33,0900 3,61 4,00
Минимальный 27,0000 27,4900 31,6900 32,2500 2,30 3,62

Как сообщали Українські Новини, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июле увеличился на 0,4%, или на 0,03 млрд долларов до 85,05 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем глава совета Национального банка Богдан Данилишин считает, что курс гривны до конца года останется стабильным. По его словам не может не вызывать беспокойства устойчивая тенденция к сокращению прямых инвестиций в реальный сектор украинской экономики. 

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