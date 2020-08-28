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28 августа 2020, пятница, 10:05 264
Европа 2020-08-28T11:15:03+03:00
Українські Новини
Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавируса

Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за коронавируса

Елена Новикова
Финляндия, Заробитчане, Пандемия коронавируса, Коронавиурс, Въезд в Финляндию, Сборщики ягод, Заробитчане в Финляндии
Биометрический паспорт. Фото: kоrrеspondent.nеt
Биометрический паспорт. Фото: kоrrеspondent.nеt

В то время, как с пятницы и на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам, Госсовет Финляндии ограничил въезд в страну сборщикам лесных ягод. Ограничение будет действовать с 28 августа. Об этом собщает Yle.

Так, сообщается, что запрет будет действовать по 18 сентября. Касается он граждан тех стран, которые не входят в ЕС и где плохая эпидемиологическая ситуация, в частности, Украину

В списке разрешённых стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Как сообщали Українські Новини, Украина находится на грани второй волны коронавирусной инфекции COVID-19.

Также Украина в полночь для иностранцев закрыла границы: кто может въехать в страну.

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