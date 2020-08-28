Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х". Зеленский отреагировал на стрельбу под Харьковом

Президент Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на трассе Киев-Харьков, где группа вооруженных людей обстреляли автобус активистов организации "Патриоты – За Жизнь".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Такая эффективность должна стать нормой. Во-первых, общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин – получить ощущение защищенности", – отметил он.

Зеленский добавил, что ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

"Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой", - написал Зеленский.

По его словам, украинцы десятилетиями слушали лозунг "Закон - один для всех", но они видят, к чему приводят пустые обещания.

"Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание", - добавил Владимир Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала группу парней, которых подозревают в вооруженном нападении на автобус членов объединения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом в Красноградском районе.

Также ОПЗЖ требует расследовать как терроризм нападение на автобус в Харьковской области.

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