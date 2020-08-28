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28 серпня 2020, пʼятниця, 09:35 10
Президент 2020-08-28T10:45:03+03:00
Українські Новини
Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х". Зеленський про обстріл автобуса під Харковом

Ми не повинні допустити повернення "лихих 90-х". Зеленський про обстріл автобуса під Харковом

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Поліція, обстріл автобуса
Напад на автобус активістів. Фото: Facebook/Ілля Кива
Напад на автобус активістів. Фото: Facebook/Ілля Кива

За швидкий результат з затриманням підозрюваних у стрільбі на трасі Київ-Харків, де група озброєних людей обстріляла автобус активістів організації "Патріоти - За Життя" подякував поліції президент Володимир Зеленський.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Така ефективність повинна стати нормою. По-перше, суспільство має згадати, що в державі є поліція і є Закон. А громадянин — отримати відчуття захищеності", — зазначив він.

Зеленський додав, що ні приналежність до певних політичних сил, ні прихильність різних ідеологій, віросповідань, поглядів, якщо це не заборонено законодавством, не повинні бути виправданням злочинів.

"По-друге, саме безкарність породжує вседозволеність, а значить, розслідування у таких справах має відбуватися якомога швидше, а суди повинні приймати рішення, керуючись виключно буквою закону, а не політичною кон'юнктурою", — написав Зеленський.

З його слів, українці десятиліттями слухали гасло "Закон - один для всіх", але вони бачать, до чого призводять порожні обіцянки.

"Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних і корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" з зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися в результат, а винні 1 отримувати реальне покарання", — додав Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала групу хлопців, яких підозрюють в збройному нападі на автобус членів об'єднання "Патріоти - за життя" під Харковом у Красноградському районі.

Також ОПЗЖ вимагає розслідувати як тероризм напад на автобус у Харківській області.

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