Кива заявляет, что на трассе "Киев – Харьков" расстреляли автобус с его сторонниками

Представители Азова и Нацкорпуса обстреляли автобус активистов организации "Патриоты – За Жизнь" под Харьковом, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной Платформы – За Жизнь" Илья Кива на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что под Харьковом на трассе Киев-Харьков был заблокирован автобус, перевозивший членов организации "Патриоты – За Жизнь", людьми из Азова и Нацкорпуса. Члены этих бандформирований обстреляли автобус из автоматического оружия, нанеся тяжёлые пулевые ранения гражданским лицам. Они также применили травматическое оружие, нанеся тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью", – сказал он.

Илья Кива также сообщил, что двоих представителей "Патриотов" члены бандформирований Азов и Нацкорпус выкрали и увезли в неизвестном направлении.

"Это вызов всему гражданскому обществу и правоохранительной системе. Это вызов власти и всей нашей стране! Они сегодня имеют возможность расстреливать, убивать, насиловать, грабить людей и этому всему нет конца и края! Я требую немедленной реакции президента на существующие правонарушения и преступления!", – подчеркнул он.

Фото: Facebook Илья Кива

Фото: Facebook Илья Кива

Фото: Facebook Илья Кива

Видео с последствиями нападения опубликовал один из Телеграм-каналов.

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