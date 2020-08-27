Парней, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами Кивы, задержала полиция

Полиция задержала группу парней, которых подозревают в вооруженном нападении на автобус членов объединения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом в Красноградском районе.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель главы министерства внутренних дел Антон Геращенко.

"Машины на которых были нападавшие - установлены. В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области, группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области", - написал Геращенко.

Геращенко подтвердил, что нападавшие активисты ранили из травматического оружия двух активистов. Еще один человек получил черепно-мозговую травму. Однако объявленная ранее Ильей Кивой информация о ранении одного из активистов объединения "Патриоты — за жизнь" не подтвердилась.

"У пострадавших - ранения мягких тканей из травматического оружия", — уточнил Геращенко.

В пресс-центр полиции Харьковской области сообщил, что во время нападения на автобус пострадали два человека. Есть ли погибшие, харьковские правоохранители не уточнили.

Автомобиль подозреваемых. Фото: Facebook Антон Геращенко

Задержанных усадили "елочкой". Фото: Facebook Антон Геращенко

Подозреваемые в нападении на автобус активистов "Патриоты — за жизнь". Фото: Facebook Антон Геращенко

На месте задержания. Фото: Facebook Антон Геращенко

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