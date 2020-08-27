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27 августа 2020, четверг, 23:15 25
Происшествия 2020-08-27T23:16:29+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ требует расследовать как терроризм нападение на автобус в Харьковской области

ОПЗЖ требует расследовать как терроризм нападение на автобус в Харьковской области

Кира Молчанова
Харьковская область, Терроризм, Отставка, Обстрел, Арсен Аваков, ОПЗЖ, Патриоты – За Жизнь, обстрел автобуса Патриоты – За Жизнь
Нападение на автобус активистов. Фото: Facebook Илья Кива
Нападение на автобус активистов. Фото: Facebook Илья Кива

В партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" потребовали от главы МВД Арсена Авакова расследовать нападение на автобус активистов как терроризм и отправить в тставку руководителя Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Об этом говорится на официальном сайте политсилы.

Как сообщает сайт Национальной полиции в Харьковской области, по факту расстрела автобуса с активистами организации "Патриоты – За жизнь" под Люботином Харьковской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Такое распоряжение отдал руководитель Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Такая квалификация особо тяжкого преступления – террористического акта, с использованием автоматического огнестрельного оружия, совершенного общественно опасным способом, – свидетельствует об одном: стремлении обеспечить прикрытие нападавшим, замолчать и приуменьшить общественную опасность их деяний.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно открыть уголовное производство по статье "Терроризм", провести объективное расследование и привлечь к ответственности террористов, а также отправить в отставку руководителя ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко.

Как сообщали Українські Новини, представители Азова и Нацкорпуса обстреляли автобус активистов организации "Патриоты – За Жизнь" под Харьковом, в результате чего пострадали три человека.

Полиция задержала группу парней, которых подозревают в вооруженном нападении на автобус членов объединения "Патриоты — за жизнь" под Харьковом в Красноградском районе.

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