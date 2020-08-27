Заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд

26 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 974 до 112 059, количество умерших от заболевания - на 49 человек до 2 403 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 18,2%, новых летальных случаев - на 36,1%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 27 августа в Украине зарегистрированы 112 059 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 403 летальных, 54 217 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 1 974 новых случая заболевания, выздоровели 763 человека, умерли 49 человек.

Таким образом, 26 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 974 против 763.

Количество новых случаев заболевания 26 августа составило 1,8% от общего количества заболевших на 25 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 27 августа составило 55 439 человек, что на 2,1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (13 763), в Киеве (12 468) и Черновицкой области (9 700).

В Ривненской области зафиксировано 8 818 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 8 485 случаев, в Харьковской - 8 202, в Закарпатской - 7 225, в Одесской – 6 537, в Киевской - 5 305, в Волынской - 5 268, в Тернопольской - 5 245, в Винницкой - 3 736, в Житомирской - 2 998, в Хмельницкой - 2 102, в Днепропетровской - 2 095 случаев.

1 618 случаев выявлены в Черниговской области, 1 454 случая - в Запорожской, 1 318 случаев - в Черкасской, 1 302 случая - в Сумской, 1 278 случаев - в Донецкой, 1 040 случаев - в Николаевской, 780 случаев - в Кировоградской, 695 случаев - в Полтавской, 363 случая - в Херсонской и 264 случая - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине снова продлили. На сколько и что запрещено.

Также, по состоянию на 24 августа, 14 регионов были отнесены к "красной зоне".

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