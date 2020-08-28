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28 августа 2020, пятница, 09:00 166
Общество 2020-08-28T09:00:19+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности

Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Пожарная опасность
В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Фото: pixabay
В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Фото: pixabay

После резкого ухудшения погоды в Киеве, и появления затем двойной радуги, сегодня, 28 августа, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. 

Так, сообщается, что с 28 по 30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"По информации УкрГидрометцентра, 28-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 28 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +20…+22 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+24 градуса.

Также синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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