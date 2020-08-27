Похолодание до +5, ветер и дожди. Прогноз погоды на 28 августа

28 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +9…+15 градусов; днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь; днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

27 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

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