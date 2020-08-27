подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 21:00 85
Общество 2020-08-27T21:15:01+03:00
Українські Новини
Похолодание до +5, ветер и дожди. Прогноз погоды на 28 августа

Похолодание до +5, ветер и дожди. Прогноз погоды на 28 августа

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

28 августа в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +9…+15 градусов; днем +20…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь; днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +24…+31 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +27…+29 градусов.

27 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как сообщали Українські Новини, что синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах

Порывы ветра с холодом и дождями атакуют. Прогноз ...
Ворвется дождливая осень: синоптик дала прогноз на...
Грозовой фронт вытеснит адская жара: синоптики дал...
Когда придет осеннее похолодание. Гидрометцентр да...
Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь
29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", - Кабмин
Новости
Курс гривны на межбанке снизился 21:50
29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой", - Кабмин 21:23
Похолодание до +5, ветер и дожди. Прогноз погоды на 28 августа 21:00
Кабмин закрывает границы для иностранцев сегодня в полночь 20:46 Инфографика
На трассе
Кива заявляет, что на трассе "Киев – Харьков" расстреляли автобус с его сторонниками 20:39
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
больше новостей
В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok