Где отменят линейки и как начнется учебный год. Чего ждать ученикам к 1 сентября

В Украине несмотря на продление адаптивного карантина будет начат новый учебный год. О том, как это будет происходить, "Сегодня" рассказал Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева

Так, Рубан напомнил, как должны себя вести в учебных заведениях учителя, дети и их родители.

"Как показывает опыт эпидемиологических расследований, которые мы проводим в детских садиках и в организованных трудовых коллективах, очень важно не допустить больного человека на работу и больного ученика на учебу. Должен быть выработан жесткий контроль. Это могут сделать родители ученика еще дома, проверив температуру ребенка перед походом в школу. А в школе должны следить за состоянием здоровья штатного персонала и учителей. И соблюдать жесткий санитарный контроль, который должен заработать с 1 сентября во всех учебных заведениях города", – рассказывает Олег Рубан.

По его словам, нужно обеспечить всех участников учебного процесса защитными средствами.

"И ученики, и учителя должны бить обеспечены защитными масками, которые не допускают распространения возбудителя инфекции. Также в школах должен быть антисептик в достаточных количествах для частой дезинфекции рук. Нужно обучить всех своевременно и правильно им пользоваться, особенно это касается маленьких детей", – добавляет Рубан.

Третье, по его словам, это соблюдение безопасной социальной дистанции.

"Известно, что данный возбудитель максимально передается на расстоянии 1-1,5 метра. Школьники и студенты не должны находиться в местах большого скопления людей, избегать толпы", – отмечает Олег Рубан.

Если до 1 сентября Киев окажется в "оранжевой" зоне опасности, то проведение торжественных линеек будет отменено.

"Линейки, приуроченные к первому сентября – это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям. И их можно проводить, если населенный пункт находится в "зеленой" или "желтой" зонах. Но с соблюдением всех норм и правил: маски, антисептик и безопасная дистанция. Кроме того, линейку нужно проводить на отдельной территории, где для каждого человека обеспечат площадь в пять квадратных метров. Если Киев попадет в "оранжевую" зону опасности – то все линейки отменяются. В этом случае проводить их запрещено", – поясняет нам глава Госпродпотребслужбы столицы.

Также в учебных заведениях вводится еще одно правило, связанное с наступлением осени.

"Это контроль за микроклиматом в помещениях. Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма – 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов. Есть и пятый фактор. Если кто-то заболел, или появились симптомы болезни – немедленно обращаться к врачу", – говорит Рубан.

По его словам, соблюдая все требования, киевляне смогут безопасно учиться и работать.

"В свою очередь мы – эпидемиологи и власть – будем максимально быстро реагировать на вспышки инфекции, своевременно их локализовать, выявлять контактных лиц. Как результат, думаю, через год коронавирус будет фиксироваться как банальный грипп или острая респираторная инфекция. Но все зависит от нашего общества и того, как себя будут вести люди", – добавляет Олег Рубан.

Ранее Українські Новини писали, как и при каких условиях начнут обучение в Украине.

Кроме того, в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке.

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