подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 августа 2020, четверг, 19:57 222
Европа 2020-08-27T19:57:16+03:00
Українські Новини
Премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии не впустили в Беларусь

Премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии не впустили в Беларусь

Ольга Фандорина
страны Балтии, Беларусь, Латвия, Эстония, Литва, Протесты в Беларуси
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru
Беларусь. Фото: novayagazeta.ru

МИД Беларуси, где продолжаются антиправительственные протесты, отклонил запрос о визите в страну премьер-министров и глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил глава эстонского правительства Юри Ратас, передает ERR

Ратас рассказал, что премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции для урегулирования внутрибелорусского кризиса.  


"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не хотят", - сказал он.

Также 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и спрашивал о возможности визита, но получил отрицательный ответ.

Как сообщали Українські новини, Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз.

Также в Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

Кроме того, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

Больше новостей о: страны Балтии Беларусь Латвия Эстония Литва Протесты в Беларуси

В Украине обновили зоны карантина: "красную зону" расширили
Зеленский назначил кировоградским губернатором замдиректора свинокомплекса: что он нем известно
Новости
Премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии не впустили в Беларусь 19:57
Ко дню местных выборов будет 360 тыс. случаев COVID-19, — Данилов 19:36
Госагентство туризма в Украине просить не закрывать границы для туристов 19:19
В Киеве объявлено штормовое предупреждение 19:09
Задача по улучшению качества электроснабжения не будут выполнены с принятыми НКРЭКУ параметрами RAB-регулирования, – Сергей Чех 19:00
больше новостей
Вступительная кампания-2020: МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов 12:13
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Перерасчет пенсий и подорожание доллара. Какие изменения ждут украинцев в сентябре 05:30
Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты 07:00
больше новостей
В 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия 10:00
В МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками 06:20
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Работа. Фото: pixabay
С 1 сентября усиливается контроль за неофициальным трудоустройством. Какие штрафы 06:30
больше новостей
В Киевской области могут усилить карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok