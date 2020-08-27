Премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии не впустили в Беларусь

МИД Беларуси, где продолжаются антиправительственные протесты, отклонил запрос о визите в страну премьер-министров и глав МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил глава эстонского правительства Юри Ратас, передает ERR

Ратас рассказал, что премьер-министры и министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы были готовы прилететь в Минск, чтобы встретиться с представителями власти и оппозиции для урегулирования внутрибелорусского кризиса.



"Да, мое предложение было взять в поездку трех премьер-министров и трех министров иностранных дел. Мы связались с МИД и канцелярией правительства. И нам пришел ответ, как и всем другим руководителям стран Евросоюза, что контактировать с нами не хотят", - сказал он.

Также 20 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу позвонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею и спрашивал о возможности визита, но получил отрицательный ответ.

Как сообщали Українські новини, Польша разрешила въезжать гражданам Беларуси без виз.

Также в Минске ограничили работу интернета по распоряжению уполномоченных государственных органов из-за протестов беларусов.

Кроме того, по распоряжению министра обороны Беларуси начался третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил. Проверка войск в Беларуси началась якобы из-за напряженности на западной границе страны.

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