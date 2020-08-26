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26 августа 2020, среда, 23:39 240
Европа 2020-08-27T00:30:02+03:00
Українські Новини
В Минске люди снова вышли на протесты: ОМОН задерживает протестующих

В Минске люди снова вышли на протесты: ОМОН задерживает протестующих

Ольга Фандорина
Беларусь, задержания в Беларуси, Протесты в Беларуси, ОМОН Беларуси

В то время, как в Беларуси заявили о задержании организаторов митингов, ОМОН Беларуси вечером в среду, 26 августа, снова задерживал людей в центре Минска после завершения акции протеста против фальсификации выборов. Силовики оттеснили людей от Дома правительства. Об этом сообщает TUT.BY.

Около 100 человек, в том числе журналистов, милиция более 40 минут блокировала в Красном костеле.

Во время разгона у Дома правительства, по словам очевидцев, ОМОНовцы не били и не задерживали людей. Однако затем около 20 человек милиционеры взяли в кольцо и удерживали их до приезда автозаков. Затем людей стали «крутить» и грузить в автозаки.

Движение в центральной части города было перекрыто. Автозаки ехали в сторону площади Независимости и Красного костела по тротуарам. 

Как сообщали Українські Новини, Беларусь привела армию в полную боевую готовность и призывает военных запаса.

Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков. 

Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. 

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