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27 августа 2020, четверг, 12:50 19
Общество 2020-08-27T12:50:08+03:00
Українські Новини
В Киевской области снова почти сотня новых зараженных коронавирусом за сутки

В Киевской области снова почти сотня новых зараженных коронавирусом за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 26 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 94 человека до 5 304, умерших - на 6 человек до 91.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 27 августа 2020 на 10:00 официально подтверждены 5 304 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 452 детей и у 730 медицинских работников. За сутки подтверждены 94 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 12 детей от 2 и 16 лет и 82 взрослых", - говорится в нем.

Из них 12 человек госпитализированы и находятся на стационарном лечении, остальные находятся на самоизоляции (под наблюдением медиков).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализирован и находится (находился) на стационарном лечении 851 больной, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 453 человек.

Выздоровели всего 3 505 человек, из них 292 ребенка.

За отчетные сутки выздоровели 65 человек, из которых 5 детей.

"Всего за период эпидемии в Киевской области умер 91 больной с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение о 6 летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19", - написано в сообщении.

За последние сутки получено 107 сообщений о подозрении на COVID-19.

За период с 14 марта 2020 года всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 8 755 сообщений о подозрении на COVID-19.

Установлено медицинское наблюдение за 15 248 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября. 

Также заболеваемость коронавирусом растет второй день подряд.

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