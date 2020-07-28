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28 июля 2020, вторник, 14:35 1485
Общество 2020-07-28T14:45:01+03:00
Українські Новини
В "Киевтеплоэнерго" рассказали, почему часть Киева осталась без света в понедельник вечером

В "Киевтеплоэнерго" рассказали, почему часть Киева осталась без света в понедельник вечером

Анна Рудык
Отключение электричества, Отключение света, Киевтеплоэнерго, Электрическая энергия
Отключение света. Фото: nsktv.ru
Отключение света. Фото: nsktv.ru

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" объясняет, что отключение электроэнергии в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах произошло вследствие обесточивания системы шин на ТЭЦ-5 из-за возгорания масляного выключателя.

Об этом Українським Новинам сообщили на предприятии.

"27 июля в 18:49 на столичной ТЭЦ-5 (теплоэлектроцентраль №5) произошло технологическое нарушение распределительного устройства 110 кВ из-за загорания масляного выключателя и как следствие - обесточиванием системы шин 110 кВ и 35 кВ, от которых электроэнергией питаются Печерский, Голосеевский и Соломенский районы", - сообщил представитель предприятия.

На данный момент ТЭЦ-5 работает в штатном режиме, в работе находится два энергоблока, работающих с нагрузкой согласно графику энергорынка, а на поврежденном оборудовании ведутся ремонтные работы.

В общем на локализацию повреждения и восстановление энергоснабжения 27 июля было потрачено около 20 минут; в 19:09 на системы шин была возобновлена ​​подача напряжения.

Как сообщали Українські Новини, в киевском метро вечером погас свет, люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

Также в 4 районах Киева отключили горячую воду: когда закончатся гидравлические испытания.

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