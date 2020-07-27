Без поднятия цен для населения не получится. Депутат Скороход прокомментировала отзыв законопроекта, блокирующ

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Поскольку все понимают, что принятый закон невыполним без поднятия тарифов для населения (тарифа на электроэнергию)", - сказала она.

Она отметила, что отозвала проект постановления об отмене снижения "зеленого тарифа" из-за договоренности с коллегами и руководством парламента о рассмотрении ее законопроекта о внесении изменений в принятый закон в начале 4-й сессии Рады.

По мнению Скороход, ее постановление было бы рассмотрено на ближайшем внеочередном заседании и не было бы проголосовано парламентариями, что не дало бы никакого результата в отличие от вышеуказанной договоренности.

Как сообщали Українські Новини, Скороход отозвала проект постановления об отмене снижения "зеленого тарифа".

21 июля Верховная Рада снизила "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5%.

В свою очередь депутат Рады Скороход предложила отменить данный законопроект.

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики заявляет, что подписанный меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа" не предусматривает опции добровольности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что две из трех ассоциаций, в которые входят инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), подписали меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа".

Кабинет Министров подписал с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии меморандум, предусматривающий добровольное снижение "зеленого тарифа".

Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.