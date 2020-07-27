Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения. Об этом она сообщила Українським Новинам. "Поскольку все понимают, что принятый закон невыполним без поднятия тарифов для населения (тарифа на электроэнергию)", - сказала она. Она отметила, что отозвала проект постановления об отмене снижения "зеленого тарифа" из-за договоренности с коллегами и руководством парламента о рассмотрении ее законопроекта о внесении изменений в принятый закон в начале 4-й сессии Рады. По мнению Скороход, ее постановление было бы рассмотрено на ближайшем внеочередном заседании и не было бы проголосовано парламентариями, что не дало бы никакого результата в отличие от вышеуказанной договоренности. Как сообщали Українські Новини, Скороход отозвала проект постановления об отмене снижения "зеленого тарифа". 21 июля Верховная Рада снизила "зеленый тариф" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5%. В свою очередь депутат Рады Скороход предложила отменить данный законопроект. Украинская ассоциация возобновляемой энергетики заявляет, что подписанный меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа" не предусматривает опции добровольности. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что две из трех ассоциаций, в которые входят инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), подписали меморандум о добровольном снижении "зеленого тарифа". Кабинет Министров подписал с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии меморандум, предусматривающий добровольное снижение "зеленого тарифа". Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа". Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.