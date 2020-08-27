Гривна ослабла. Каким будет официальный курс нацвалюты на три дня

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28-30 августа, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,2354 1 доллар США 27,4615 1 швейцарский франк 30,1659 10 иен 2,5879 10 российских рублей 3,6592 1 евро 32,4279

Как сообщали Українські Новини, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Тем временем, доллары и евро для платежных карт подорожали, также наличные доллары и евро подорожали.

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