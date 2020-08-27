Гривня подешевшала. Яким буде офіційний курс нацвалюти на три дні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD у той час, як з агальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2354 1 долар США 27,4615 1 швейцарський франк 30,1659 10 ієн 2,5879 10 російських рублів 3,6592 1 євро 32,4279

Як повідомляли Українські Новини, глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Тим часом, долари і євро для платіжних карт подорожчали, також у четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD порівняно з курсом валют на 26 серпня.

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