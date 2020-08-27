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27 серпня 2020, четвер, 16:48 6
Фінанси 2020-08-27T17:30:01+03:00
Українські Новини
Гривня подешевшала. Яким буде офіційний курс нацвалюти на три дні

Гривня подешевшала. Яким буде офіційний курс нацвалюти на три дні

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гривня.
Гривня.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28-30 серпня, на 7,55 коп. до 27,4615 UAH/USD у той час, як загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 27 серпня, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,2354
1 долар США 27,4615
1 швейцарський франк 30,1659
10 ієн 2,5879
10 російських рублів 3,6592
1 євро 32,4279

Як повідомляли Українські Новини, глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним в той час, як експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.

Тим часом, долари і євро для платіжних карт подорожчали, також у четвер в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD порівняно з курсом валют на 26 серпня.

 

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