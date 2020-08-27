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27 августа 2020, четверг, 05:00 94
Экономика 2020-08-27T05:00:01+03:00
Українські Новини
Нацвалюта укрепилась. Официальный курс гривны на четверг

Нацвалюта укрепилась. Официальный курс гривны на четверг

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, Курс валют, Нацбанк, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

После того, как в предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,9921
1 доллар США 27,3860
1 швейцарский франк 30,0549
10 иен 2,5762
10 российских рублей 3,6127
1 евро 32,2812

Как сообщали Українські Новини, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Также в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 августа на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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