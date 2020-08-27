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27 августа 2020, четверг, 13:27 306
Финансы 2020-08-27T14:45:02+03:00
Українські Новини
Доллары и евро для платежных карт подорожали

Доллары и евро для платежных карт подорожали

Надежда Комендантова
Курс евро, банковские карты, Платежные карты, курс доллара для платежных карт, курс валют для платежных карт
Банковская карта. Фото: humanstory.ru
Банковская карта. Фото: humanstory.ru

В то время, как наличные доллары и евро подорожали, в четверг курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 26 августа на 2,12 коп. до 27,6552 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,00 коп. до 27,2988 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 4,50 коп. до 31,9833 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,84 коп. до 32,6085 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2988 27,6552 31,9833 32,6085 3,51 3,80
Максимальный 27,4200 28,5000 32,2700 33,0000 3,51 3,80
Минимальный 27,0000 27,5000 30,5000 32,4000 3,51 3,80

Как сообщали Українські Новини, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 августа, на 5,23 коп. до 27,3860 UAH/USD.

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