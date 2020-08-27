Зеленский назначил кировоградским губернатором замдиректора свинокомплекса: что он нем известно

После того, как Зеленский и Ермак в Днипре пообедали в МакДональдсе на сумму, равную повышению минималки в Украине, Президент Владимир Зеленский вназначил председателем Кировоградской областной государственной администрации заместителя директора свинокомплекса Андрея Назаренко.

Об этом Зеленский сообщил во время поездки в Кировоградскую область на презентации стратегии развития области, передают Українськi Новини.

Зеленский, представляя нового губернатора, отметил, что история с его предшественником закончилась "мягко говоря, не очень хорошо", его неправомерную деятельность расследуют правоохранители.

Зеленский подчеркнул, что для правосудия нет неприкасаемых и пожелал новому губернатору помнить об этом ежедневно.

Президент также отметил, что главным для раскрытия потенциала Кировоградского края является привлечение инвестиций, а у нового главы области есть в этом опыт.

26 августа Кабмин одобрил назначение кировоградским губернатором Назаренко.

На заседании правительства Назаренко сообщил о себе, что окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им Т. Шевченко, работал в системе Министерства иностранных дел, в частности, был консулом в посольстве Украины в Южной Корее, затем работал в инвестиционной сфере, последние 10 лет работает в Кировоградской области, занимается привлечением инвестиций, работал замдиректора сахарного завода, на данный момент работает замдиректора крупного свинокомплекса.

В его декларации как кандидата на должность губернатора сообщается, что в 2019 году он получил 129,1 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы - 2-й сахарный завод им. Петровского.

Как сообщали Українськi Новини, в начале августа Кабмин одобрил назначение кировоградским губернатором предпринимателя - агрария Валерия Мищенко, однако позже отменил свое решение. 26 июня САП сообщила Балоню о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просила суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.. 27 июня Зеленский уволил Балоня с должности председателя Кировоградской обладминистрации.

Тем временем, Кабинет Министров одобрил увольнение с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара и назначение на эту должность сотрудника Службы безопасности Украины Сергея Сергийчука.

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