Сотрудника СБУ назначили черкасским губернатором

Кабинет Министров одобрил увольнение с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Романа Боднара и назначение на эту должность сотрудника Службы безопасности Украины Сергея Сергийчука.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

На заседании правительства Сергийчук сообщил о себе, что родился в Киеве, имеет высшее юридическое и техническое образование, занимал должность зампредседателя Днепровской райадминистрации столицы и был и.о. председателя Днепровской райадминистрации, был советником руководителя аппарата Верховной Рады.

В то же время в его декларации кандидата на должность губернатора сообщается, что в 2019 году он получил 175,3 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы - СБУ и еще 136,7 тыс. гривен зарплаты в Государственном научно-исследовательском институте технологий кибербезопасности и защиты информации.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский уволил с должности председателя Черкасской областной государственной администрации Игоря Шевченко и назначил на эту должность Романа Боднара.

Тем временем Кабмин назначил нового предправления "Укрзализныци".

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