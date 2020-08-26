Зеленский и Ермак в Днипре пообедали в МакДональдсе на сумму, равную повышению минималки в Украине

После того, как Зеленский в Бахмуте зашел в АТБ за кофе и сладостями и похвалил горожан за маски, в среду, 26 августа, во время визита в Днепр президент пообедал в местном "Макдональдсе". Компанию ему составили глава Офиса президента Андрей Ермак, губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник. Фото опубликовал на своей странице депутат от "Слуги народа" Дмитрий Черный, передает Страна.

"Вы все равно мне не поверите, но я встретил их в Макдональдсе случайно", - подписал нардеп опубликованное фото.

Как сообщили очевидцы с места событий, никто не был готов к тому, что Зеленский поедет в "Макдональдс".

"Сотрудники фастфуда не знали, что приедет Зеленский. Все столики были заняты посетителями, не было много охраны, можно было спокойно зайти и поесть", - рассказал "Стране" один из очевидцев и добавил, что тем временем на улице собралось много желающих сфотографироваться с президентом.

Также возле "Макдональдса", где обедал Зеленский, видели заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и главу Укравтодора Александра Кубракова.

По сообщению Страны, посещение Зеленским "Макдональдса" попало на видео. На кадрах можно рассмотреть, что обед в ресторане быстрого питания обошелся гаранту почти в 240 гривен - сумму, которая немногим не дотягивает до 277 грн, то есть размера повышения минималки с 1 сентября. Зе заказывал 12 наггетсов, порции соусов чили и несколько бургеров.

Как сообщали Українські Новини, во время своего визита в Хмельницкий президент Украины Владимир Зеленский нарушил постановление Кабинета министров и пил с чиновниками кофе в местной кофейне.

Однако заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Зеленский не просто пил кофе, а инспектировал заведение на предмет готовности к ослаблению карантина. Ляшко считает, что это не было нарушеним.

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