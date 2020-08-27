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27 августа 2020, четверг, 15:56 32
Европа 2020-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
Беларусь договорилась с Россией о рефинансировании долгов

Беларусь договорилась с Россией о рефинансировании долгов

Ольга Фандорина
Россия, Беларусь, Долги, Рефинансирование
Беларусь. Фото: belta.by
Беларусь. Фото: belta.by

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин проведут в четверг, 27 августа, переговоры о рефинансировании миллиарда долларов долга. Об этом сообщил на совещании в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

"То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал Лукашенко.

Также он пообещал недопустить обвала национальной валюты.

"Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются - валюту из банков забрать и так далее... Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар - пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой - значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков. 

Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Также Украина усилила охрану границы с Беларусью.

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