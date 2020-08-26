116 граждан Израиля, прилетевших в Умань, задержали: 12 из них депортировали

В Киевском аэропорту задержали 116 граждан Израиля, которые, вероятно, прибыли в Украину на праздник Рош-Ха-Шана, чтобы посетить могилу раввина Нахмана в Умани, несмотря на предупреждения и запреты израильских и украинских властей. Об этом сообщает Ynet. 116 израильтян прибыли в Киев рейсом авиакомпании МАУ. После чего их задержали и допрашивали в течение нескольких часов. После допроса 12 прибывшим отказали во въезде в Украину и депортировали обратно. Это связано с тем, что они не могли четко объяснить цель своего визита. Однако большинство израильтян все же получили разрешение на въезд в страну. Как сообщали Українські новини, Израиль просил запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. Также ранее Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана. Кроме того, объединенная еврейская община Украины выразила надежду, что брацлавскими хасидами будут с пониманием восприняты меры Израиля и Украины по предотвращению паломничества на празднование Рош Ха-Шана в Умани Черкасской области из-за распространения коронавируса, в случаи их введения.