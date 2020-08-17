Кабмин поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана, - Аваков

Кабинет Министров поддержал решение об ограничении посещения иностранцами Умани на празднование Рош Ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел со ссылкой на слова министра Арсена Авакова, передают Українськi Новини.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и в мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии, поэтому он надеется на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины.

Аваков также отметил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления вышеуказанных карантинных ограничений в Умани.

Министр внутренних дел отметил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение 3 дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места.

Отмечается, что такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса не только для участников мероприятия, но и для местного населения.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Умани Александр Цебрий готов заблокировать въезд на территорию города в случае массового приезда хасидов на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году.

11 августа Госкомиссия по ЧС поручила Госпогранслужбе разработать памятку пребывания в Украине для желающих посетить празднование Рош Ха-Шана в Умани хасидов.

Израиль призывает Украину запретить въезд хасидам на празднование Рош Ха-Шана в Умани в этом году.

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