Офис Президента отредактировал видео концерта ко Дню Независимости, чтобы скрыть нарушения, — СМИ

Офис президента Владимира Зеленского 26 августа опубликовал обновленную версию песенного попурри, которое исполняли известные украинские артисты на День Независимости в центре Киева. В ней уже указаны автора слов и музыки каждой композиции, которую использовали во время празднования.

Об этом пишет "Украинская правда".



В отличие от оригинальной версии видео в обновленной указывается автор слов и музыки каждой композиции.

В видео в День Независимости указывалась лишь название и год выхода композиции без авторства.

В группах "Океан Эльзы" и "Бумбокс" сообщили, что не давали разрешения на выполнение своих песен.

Оригинальная трансляция (смотреть с 57.40)

27 августа в Офисе президента сообщили, что песенное попурри, которое выполнялось в центре Киева в День независимости, не нарушает авторские права.

В ОП объяснили, что по закону "Об авторском праве и смежных правах" допускается использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

В то же время, нужно указывать имя автора и источник заимствования.

Фрагмент попурри, который опубликовали в ОП 27 августа







В ОП отметили, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указанны ссылки на автора музыкального произведения, хотя на самом деле в оригинальном видео указывалась лишь название и год выхода композиции без авторства.



Как сообщали Українські Новини, экс-лидер "Тартака" Положинский не против судиться из-за использования его песни.



А лидер группы "СКАЙ" не будет судиться из-за использования без разрешения его песни.

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