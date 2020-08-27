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27 августа 2020, четверг, 10:30 560
Президент 2020-08-27T10:31:43+03:00
Українські Новини
В Офисе президента заявили, что законно использовали песни во время попурри на День независимости

В Офисе президента заявили, что законно использовали песни во время попурри на День независимости

Надежда Комендантова
День независимости, Концерт, Офис президента, поппури

Использование песен украинских исполнителей во время музыкальной части празднования Дня независимости на Софийской площади в Киеве было законным.

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

"24 августа на Софийской площади прозвучало 17-минутное попурри" Музыкальная история Независимости ", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов. Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования ", - сказано в сообщении Офиса президента.

На странице ОПГ в фейсбуке разместили полный видеоролик музыкального попурри, в котором, как отмечается, "выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона" Об авторском праве и смежных правах "и под каждым фрагментом заимствованной композиции указанное ссылки на автора музыкального произведения".

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Бумбокса" и "Океана Эльзы" забыли спросить разрешения использовать их песни на концерте в Киеве

лидер группы "СКАЙ" не будет судиться из-за использования без разрешения его песни.

 

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