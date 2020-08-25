Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага

Кроме башни Бурдж-Халифа в Дубае, которую вчера подсветили в цвета украинского флага по случаю Дня Независимости Украины, в украинские национальные цвета подсветили также и мосты через Босфор в столице Турции, Стамбуле, а также 125-метровую телебашню Атакуле, которая является одним из символом Стамбула. Об этом сообщают Генеральное консульство Украины в Стамбуле и Посольство Украины в Турецкой Республике в Facebook. Цветами флага Украины подстветили Мост Султана Мехмеда Фатиха и Мост Султана Селима Явуза. Мост в Стамбуле в цветах украинского флага. Фото: facebook\/CGUinIstanbul На башне Атакуле, кроме желто-синих цветов, высвечивалась надпись "Happy Independence Day!" – "Счастливого Дня Независимости!". "Сегодня символ столицы Турции – башня Атакуле (Atakule) оделась в сине-желтые цвета. Это было потрясающе! Спасибо всем, кто присоединился. Вместе сильнее! Слава Украине!", – подписало фотографии башни Атакуле Посольство Украины в Турецкой Республике. Телебашня Атакуле в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook\/UAinTR Как сообщали Українські новини, в честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира. Также в честь 30-й годовщины поднятия национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами. Также после взрыва в Бейруте мэрия Тель-Авива в знак солидарности подсветила свое здание в цвета ливанского флага, хотя Израиль многие годы находится в состоянии конфликта с Ливаном.