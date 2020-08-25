Мосты через Босфор в Стамбуле и телебашню Атакуле "одели" в цвета украинского флага

Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul

Мост через Босфор в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/CGUinIstanbul

Цветами флага Украины подстветили Мост Султана Мехмеда Фатиха и Мост Султана Селима Явуза.

Мост в Стамбуле в цветах украинского флага. Фото: facebook/CGUinIstanbul

На башне Атакуле, кроме желто-синих цветов, высвечивалась надпись "Happy Independence Day!" – "Счастливого Дня Независимости!".

"Сегодня символ столицы Турции – башня Атакуле (Atakule) оделась в сине-желтые цвета. Это было потрясающе! Спасибо всем, кто присоединился. Вместе сильнее! Слава Украине!", – подписало фотографии башни Атакуле Посольство Украины в Турецкой Республике.

Телебашня Атакуле в Стамбуле в цветах флага Украины. Фото: facebook/UAinTR

Как сообщали Українські новини, в честь Дня Независимости Украины в желто-синие цвета окрасят одну из самых высоких башен мира.

Также в честь 30-й годовщины поднятия национального флага над столицей здание Киевской городской государственной администрации подсветили сине-желтыми цветами.

Также после взрыва в Бейруте мэрия Тель-Авива в знак солидарности подсветила свое здание в цвета ливанского флага, хотя Израиль многие годы находится в состоянии конфликта с Ливаном.

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