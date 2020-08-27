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27 серпня 2020, четвер, 13:56 25
Політика 2020-08-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Порвався найбільший прапор України, який підняли в Києві кілька днів тому

Порвався найбільший прапор України, який підняли в Києві кілька днів тому

Александр Савич
флагшток, Київ, Український прапор
Найбільший прапор України в Києві зняли через те, що він порвався. Фото: Вести
Найбільший прапор України в Києві зняли через те, що він порвався. Фото: Вести

Найбільший прапор України, який підняли 22 серпня в Києві, порвався. Про це повідомляють Вести.

Сьогодні, 27 серпня, в Києві "з технічних причин" опустили найбільший прапор України.

Комунальники не знають, чому прапор порвався: чи від вітру, чи через погану якість матеріалу.

У запасі у комунальників є ще 5 прапорів, які шилися для найвищого флагштока в Україні. Вони виготовлені з різних матеріалів.

"Також співробітники комунальної служби сказали, що обов'язково замінять прапор, але спочатку спробують підняти той, що є зараз", — повідомляють Вести.

Як повідомляли Українські новини, флагшток для найбільшого прапора України висотою 90 метрів і важить 32 тонни.

Також Кличко намагався протягнути через уряд проєкт флагштока за 47,5 млн грн ще в грудні 2018 року.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко відвідував будівельний майданчик, де встановлювали флагшток для найголовнішого прапора України, і показував, як його будуть встановлювати.

Також мости через Босфор у Стамбулі й телевежу Атакуле "одягли" в кольори українського прапора.

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