Порвався найбільший прапор України, який підняли в Києві кілька днів тому

Найбільший прапор України, який підняли 22 серпня в Києві, порвався. Про це повідомляють Вести. Сьогодні, 27 серпня, в Києві "з технічних причин" опустили найбільший прапор України. Комунальники не знають, чому прапор порвався: чи від вітру, чи через погану якість матеріалу. У запасі у комунальників є ще 5 прапорів, які шилися для найвищого флагштока в Україні. Вони виготовлені з різних матеріалів. "Також співробітники комунальної служби сказали, що обов'язково замінять прапор, але спочатку спробують підняти той, що є зараз", — повідомляють Вести. Як повідомляли Українські новини, флагшток для найбільшого прапора України висотою 90 метрів і важить 32 тонни. Також Кличко намагався протягнути через уряд проєкт флагштока за 47,5 млн грн ще в грудні 2018 року. Крім того, мер Києва Віталій Кличко відвідував будівельний майданчик, де встановлювали флагшток для найголовнішого прапора України, і показував, як його будуть встановлювати. Також мости через Босфор у Стамбулі й телевежу Атакуле "одягли" в кольори українського прапора.