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27 августа 2020, четверг, 13:20 215
Общество 2020-08-27T15:00:02+03:00
Українські Новини
Первый звонок состоится 1 сентября в киевских школах, - КГГА

Первый звонок состоится 1 сентября в киевских школах, - КГГА

Анна Рудык
Школа, 1 сентября, Первый звонок, карантин в Украине
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото:
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото: "Информатор"

Первый звонок 1 сентября, насчет которого ведутся активные обсуждения, состоится в киевских школах. Об этом заявил во время брифинга заместитель главы КМДА Валерий Мондриевский. 

Так, Мондриевский сообщил, что все киевские школы готовы к началу учебного года.

"Первый звонок состоится первого сентября, по традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - сказал Валерий Мондриевский.

Также во время брифинга добавила, что на переменах дети смогут выходить на перемены, однако они должны быть в масках и стараться придерживаться дистанции. При этом ученики не смогут "ходить в классы к своим друзьям".

Как сообщали Українські Новини, в Киевской городской государственной администрации заявили, что если учитель заразится коронавирусом, то школу могут закрыть.

Также в Минздраве назвали обязательные требования к учебному процессу с 1 сентября. 

Кроме того, в МОН рассказали, кто должен обеспечить школы масками и антисептиками. 

Ранее Українські Новини писали, как и при каких условиях начнут обучение в Украине

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