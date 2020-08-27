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27 августа 2020, четверг, 13:14 16
Судебная власть 2020-08-27T13:14:16+03:00
Українські Новини
Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой

Порошенко просит НАБУ открыть дело против Венедиктовой

Валерия Драгомирова
НАБУ, Открытие дела, Ирина Венедиктова
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Бывший Президент Петр Порошенко просит Национальное антикоррупцинное бюро открыть уголовное производство в отношении генерального прокурора Ирины Венедиктовой, зарплата которой составила 52 тыс. гривен в июне

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Порошенко обратился в НАБУ с заявлением о совершении Венедиктовой, в соучастии с бывшими и действующими руководителями Государственного бюро расследований, коррупционных уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 369-2 (злоупотребление влиянием), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса.

По его мнению, злоупотребляя влиянием, Венедиктова совершила действия по заведомо незаконному привлечению его к уголовной ответственности по факту назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, а также с этой же целью влияла на проведение многочисленных незаконных следственных действий по расследованию других фактов деятельности Порошенко на должности Президента.

По информации Порошенко, поскольку НАБУ не открыло дело, он обратился в суд с просьбой обязать НАБУ открыть уголовное производство и начать расследование.

Однако, суд отказал ему в этом.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова заявила, что подозрение Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

ГБР завершило расследование уголовного производства в отношении Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

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