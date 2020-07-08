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08 июля 2020, среда, 15:30 72
Экономика 2020-07-08T16:45:02+03:00
Українські Новини
ГБР завершило дело против Порошенко о назначении Семочко

ГБР завершило дело против Порошенко о назначении Семочко

Ольга Фандорина
ГБР, Сергей Семочко, Петр Порошенко, Дело Семочко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Президента

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении бывшего Президента Петра Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Соответствующий документ о завершении расследования за подписью генпрокурора Ирины Венедиктовой обнародовал депутат Рады Алексей Гончаренко (Евросолидарность), передают Українськi Новини.

Расследование согласно документу завершено 8 июля.

Материалы дела будут открыты для ознакомления сторонам и после этого переданы в суд.

Как сообщали Українські Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение пятому Президенту Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством.

Также согласно опросу КМИС, считают, что правоохранительные органы преследуют Порошенко за нарушение им закона и называют это борьбой за справедливость.

А 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Порошенко.

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