Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

У известной певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума родилась дочь. Ее назвали Дейзи Дав.

О рождении девочки сообщила звездная пара в своих Instagram-аккаунтах.

"Добро пожаловать в мир, Дэйзи Дав Блум", - написал звезда "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря".

Он опубликовал фото, на котором запечатлена крохотная рука его новорожденной дочери.

"Мы буквально парим над землей, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой", - добавил 44-летний актер.

Новорожденная дочь. Фото: Instagram/orlandobloom

Дэйзи стала первым общим ребенком звездной пары. У Блума есть девятилетний сын Флинн, который был рожден в браке с моделью Мирандой Керр.



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