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27 августа 2020, четверг, 12:42 180
Шоу-бизнес 2020-08-27T12:42:46+03:00
Українські Новини
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями

Валерия Драгомирова
Орландо Блум, Кэти Перри, рождение ребенка
Перри и Блум. Фото: woman.ua
Перри и Блум. Фото: woman.ua

У известной певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума родилась дочь. Ее назвали Дейзи Дав. 

О рождении девочки сообщила звездная пара в своих Instagram-аккаунтах.

"Добро пожаловать в мир, Дэйзи Дав Блум", - написал звезда "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря".

Он опубликовал фото, на котором запечатлена крохотная рука его новорожденной дочери.

"Мы буквально парим над землей, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой", - добавил 44-летний актер.

Новорожденная дочь.Фото: Instagram/orlandobloomНоворожденная дочь. Фото: Instagram/orlandobloom

Дэйзи стала первым общим ребенком звездной пары. У Блума есть девятилетний сын Флинн, который был рожден в браке с моделью Мирандой Керр.

Как сообщали Українські Новини, 47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой

Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс.

Ранее Иглесиас и Курникова стали родителями в третий раз. У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы. 

Кроме того, ученые сообщили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад. 

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