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11 февраля 2020, вторник, 18:43 22
Шоу-бизнес 2020-02-11T18:56:29+02:00
Українські Новини
Иглесиас и Курникова стали родителями в третий раз

Иглесиас и Курникова стали родителями в третий раз

Валерия Драгомирова
Хулио Иглесиас, Энрике Иглесиас, Анна Курникова, рождение ребенка
Иглесиас и Курникова. Фото: Instagram/annakournikovaig
Иглесиас и Курникова. Фото: Instagram/annakournikovaig

Российская теннисистка Анна Курникова родила третьего ребенка певцу Энрике Иглесиасу. Брат Энрике Иглесиаса, Хулио Иглесиас – младший в интервью на чилийском радио ADN сказал, что снова стал дядей. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я снова стал дядей. У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив. Это счастье", – казал он.


Пол ребенка Иглесиас-младший разглашать не стал, сказав, что это секрет.

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы Николас и Люси, которые родились 16 декабря 2017 года.

В 2002 году Иглесиас и Курникова познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. После этого пара начала встречаться.

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Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс. Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".

Кроме того, ученые сообщили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад. 

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