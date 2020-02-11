Иглесиас и Курникова стали родителями в третий раз

Российская теннисистка Анна Курникова родила третьего ребенка певцу Энрике Иглесиасу. Брат Энрике Иглесиаса, Хулио Иглесиас – младший в интервью на чилийском радио ADN сказал, что снова стал дядей. Об этом сообщает Daily Mail.

"Я снова стал дядей. У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив. Это счастье", – казал он.



Пол ребенка Иглесиас-младший разглашать не стал, сказав, что это секрет.

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой есть также близнецы Николас и Люси, которые родились 16 декабря 2017 года.



В 2002 году Иглесиас и Курникова познакомились на съемках клипа певца на песню Escape. После этого пара начала встречаться.



Как сообщали Українські Новини, 47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой.



Актриса вместе со своим супругом Бенджи Мэдденом сообщили, что стали родителями девочки по имени Реддикс. Также актриса отметила, что не будет публиковать фотографии дочки и делиться любыми подробностями, "кроме того, что она действительно очень милая".



Кроме того, ученые сообщили, что современным женщинам сложнее рожать, чем их предкам миллионы лет назад.